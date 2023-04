Deraglia treno merci, caos a Napoli Centrale: ritardi e cancellazioni

Mattinata particolarmente difficile per i viaggiatori in arrivo o in partenza dalla stazione di Napoli Centrale. Si stanno verificando numerose cancellazioni e importanti ritardi dei treni a causa di un deragliamento, di un vettore merci, avvenuto tra Firenze e Bologna.

Si è arrivati, è il caso di due Frecciarossa partiti da Torino e Milano, ad accumulare anche più di 200 minuti di ritardo. Oltre a diverse cancellazioni, sono stati annunciati vari treni che non andranno oltre Firenze.

Gli operatori delle aziende ferroviarie stanno aiutando chi era prenotato sui treni cancellati a riprogrammare la propria partenza. Non è escluso che la situazione peggiori nelle prossime ore.