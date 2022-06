Il pellegrinaggio si trasforma in un incubo: volo cancellato, napoletani bloccati in Croazia

Un folto gruppo di pellegrini napoletani è rimasto bloccato in Croazia mentre stava rientrando da Medjugorie. L'amara scoperta all'aeroporto di Spalato dove il volo EasyJet EJU4840 delle ore 12 di oggi è stato cancellato, senza - come raccontano gli stessi pellegrini - preavviso e senza alcuna comunicazione.

Il gruppo raccoglie persone di Nola, Castellammare di Stabia, Vico Equense ed anche altri comuni napoletani e campani. Nella comitiva ci sarebbero anche una donna disabile e tre bambini. Intanto, il prossimo volo in partenza da Spalato è in programma per mercoledì e - in attesa di comunicazioni - il gruppo dormirà in Croazia.