Covid, Eav ancora con pochi dipendenti: cancellati diversi treni

Anche oggi diversi treni della Circumvesuviana sono stati cancellati per carenza di dipendenti. A dare l'annuncio è la stessa Eav che spiega come il Covid - tra malattie e quarantene - abbia decimato il personale.

"Causa improvvisa indisponibilità (malattia e quarantena) di personale, legata all’attuale emergenza epidemiologica, oggi i seguenti treni sono soppressi:

8128 delle ore 12:56 da Baiano per Napoli

4133 delle ore 13:23 da Napoli per Poggiomarino

8137 delle ore 13:38 da Napoli per Baiano

1140 delle ore 14:00 da Napoli per Sorrento

4148 delle ore 14:52 da Poggiomarino per Napoli

8152 delle ore 15:20 da Napoli per Baiano

4157 delle ore 15:47 da Napoli per Poggiomarino"