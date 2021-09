Luigi Caiafa, cancellata una nuova scritta dedicata al baby rapinatore ucciso

È stata rimossa in mattinata, a Forcella, la scritta apposta su un muto inneggiante a Luigi Caiafa. In nome del baby rapinatore ucciso nel corso di una rapina a via Duomo da un ispettore di polizia il 4 ottobre del 2020 era stata individuata qualche giorno fa nella stessa zona ove era già stato rimosso un murale abusivo a lui dedicato.

La cancellazione della scritta, come si legge in una nota della prefettura, "rientra nell'ambito del programma di interventi avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso"

Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, è intervenuto così sulla vicenda: "La rimozione della scritta inneggiante a Luigi Caiafa è un importante segnale. Napoli deve recuperare una cultura della legalità, a partire dal dare messaggi chiari ai cittadini. Da uomo delle istituzioni e futuro sindaco, voglio che Napoli diventi la città delle regole. Per questo sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, le mie competenze e la mia serietà. È ora di ribaltare la narrazione negativa in cui la città è imprigionata. Fare di Napoli una città sicura per tutelare i suoi cittadini, accogliere i turisti e attrarre imprenditori: è la nostra priorità".