Abbandono di rifiuti: blitz all'esterno del campo rom a Giugliano

A Giugliano in Campania, alla fine di un servizio di controllo all’esterno del campo rom di via Carraffiello, i militari della stazione Carabinieri di Varcaturo hanno sequestrato sette mezzi (quattro furgoni e tre autovetture) sprovvisti di copertura assicurativa e denunciato un uomo per guida senza patente.

L'attività si inquadra nei sevizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli per il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti e al fenomeno dei reati che hanno interessato alcuni imprenditori agricoli di quell'area. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.