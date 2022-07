Bomba ecologica al campo rom: "Intervenire subito"

Europa verde rilancia l'allarme campi rom nel Napoletano. In particolare, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, insieme all'attivista Enzo Vasquez (Il sole che ride) hanno preso parte a un sopralluogo nell'insediamento tra tra Arzano e Secondigliano: “Bisogna intervenire prima che i rifiuti vengano dati alle fiamme. L’unica soluzione definita è chiudere per sempre questi campi. Bisogna intervenire bonificando l’area prima che i rifiuti vengano dati alle fiamme, come già successo altre volte, perché a quel punto il danno ambientale sarebbe enorme. E' necessario un giro di vite importante contro gli sversamenti abusivi, bisogna monitorare costantemente le aree maggiormente a rischio e prevedere pene molto più severe per chi inquina e sversa rifiuti in maniera illecita e pericolosa” le parole di Borrelli e Vasquez.