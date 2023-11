Un campo di calcio donato a Ponticelli

La Cassa Edile di Napoli, Ente bilaterale per l'edilizia, costituito da Ance e organizzazioni sindacali di categoria Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, in occasione dei suoi 60 anni di attività dona all'Amministrazione Comunale di Napoli, nell'ottica della rigenerazione urbana delle periferie e sensibilità sociale, il campetto di calcio e l'area giochi circostante il lotto "Ciro Colonna" in via Cleopatra 13 nel quartiere Ponticelli a Napoli.

L'iniziativa punta a dare "un piccolo ma significativo contributo sociale sul territorio e la sua periferia". Giovedì 16 novembre, alle ore 9.30, il presidente della cassa Edile, Rudy Girardi e il vicepresidente, Giuseppe Mele, alla presenza delle autorità e delle parti sociali, inaugureranno il campetto e la nuova area giochi intitolata al giovane Ciro Colonna, vittima innocente della camorra nel giugno del 2016.