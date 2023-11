Un campo tutto nuovo in memoria di Ciro Colonna, vittima della camorra

E' di nuovo di un verde luccicante il campo di calcetto di via Decio Mure console romano, a Ponticelli. Uno spazio dall'enorme valore simbolico perché è dedicato a Ciro Colonna, vittima innocente della camorra. Questa mattina, 28 novembre, il nuovo campo è stato riaperto dopo l'intervento di riqualificazione possibile grazie dalla Cassa edile della Provincia di Napoli.

All'inaugurazione erano presenti don Luigi Ciotti di Libera e la vicesindaca Laura Lieto. Con loro anche anche la sorella di Ciro, Mary Colonna, che per anni si è battuta prima perché il fratello avesse giustizia e, poi, perché questo spazio rimanesse vivo e a disposizione dei ragazzi del quartiere.

Ciro Colonna morì il 7 giugno del 2016, quando aveva 19 anni. Quel giorno era al circolo ricreativo di via Cleopatra quando giunse un commando di fuoco per uccidere Raffaele Cepparulo, boss dei cosiddetti barbudos. Ciro si abbassò per raccogliere gli occhiali caduti e fu centrato da un colpo di pistola. Nel 2018, furono arrestate otto persone tra mandanti ed esecutori materiali. Tutti con sentenza di ergastolo all'udienza preliminare.

"Si è sempre detto che Ciro era al posto sbagliato nel momento sbagliato - spiega Mary - ma in realtà non esistono posti sbagliati. Ponticelli, come qualsiasi altro luogo, è un luogo libero dove ognuno dovrebbe poter vivere serenamente".