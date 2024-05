Campi flegrei, un volantino per spiegare cosa fare in caso di allarme

Le "informazioni minime" sui "comportamenti che bisogna tenere nei momenti di necessità" saranno fornite alla popolazione dei Campi Flegrei "tramite social o con un vademecum cartaceo". Lo ha spiegato il prefetto di Napoli Michele di Bari, impegnato questa mattina in una riunione di "debriefing" sulle attività messe in campo nei Campi Flegrei dopo le scosse del 20 e 21 maggio scorsi. "Non dobbiamo mai scindere la questione del bradisismo dall'ordinarietà, dalla serenità della popolazione che deve fare quello che va fatto - ha sottolineato il prefetto - noi dobbiamo garantire proprio tutto ciò, cioè coniugare da una parte la sicurezza in caso di evento, ma anche l'ordinarietà nella vita dei cittadini".

Per una migliore informazione su cosa fare in caso di terremoti, ha aggiunto il prefetto, "abbiamo pensato, oltre alla pianificazione già fatta e alle riunioni che sono state già fatte sull'informazione alla popolazione, di fornire informazioni minime o tramite social o con un vademecum proprio cartaceo rispetto ai comportamenti che bisogna tenere nei momenti di necessità. Oggi noi siamo chiamati a risolvere delle questioni, e dobbiamo risolverle".