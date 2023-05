“Contro Vesuvio e Campi Flegrei, piani di evacuazione inadeguati. Siamo al si salvi chi può”

"Il supervulcano che comprende il Vesuvio e i Campi Flegrei è uno dei più pericolosi al mondo. Non esistono modelli di previsione di eruzione e la scienza deve ammettere che ha dei limiti. L'investimento più importante che dobbiamo fare è in prevenzioni e quindi in piani di evacuazione efficaci e immediatamente eseguibili. A oggi non esistono piani di evacuazione adeguati a tutti gli scenari e l'unica prova è stata fatta nel 2019. Dobbiamo prepararci a questi eventi per evitare il si salvi chi può. Questo è un vulcano che potrebbe eruttare tra centinaia di anni, tra millenni, o anche oggi".

Così a LaPresse il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Oggi stiamo assistendo - ha aggiunto Mastrolorenzo - a un nuovo fenomeno bradisismico con le scosse più forti da quarant'anni a questa parte".