Della Ragione (sindaco Bacoli): “Abbiamo perso una settimana”

''La notizia principale emersa dall'incontro a Roma di oggi è che la Commissione Grandi Rischi e l'Ingv hanno confermato che l'allerta resta gialla e che nell'ultima settimana si è registrato addirittura un rallentamento del sollevamento del terreno nell'area dei Campi Flegrei. Si è fatta confusione, abbiamo sostanzialmente perso una settimana per una comunicazione sbagliata, si rettifica quanto detto dallo stesso ministro Musumeci nell'ultima settimana, abbiamo invitato tutti durante l'incontro a sostenere una comunicazione condivisa con tutti gli attori della vicenda, così sul bradisismo c'è un'unica voce''.

Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, dopo la riunione dei sindaci dell'area flegrea con il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. ''La Commissione Grandi Rischi e l'Ingv hanno pubblicamente riferito di un miglioramento della situazione, ora attendiamo con fiducia quanto sarà inserito nel decreto Campi Flegrei che sarà in Aula al Senato nella prima settimana di dicembre, per la prima volta si parla di bradisismo in termine di prevenzione, sono 52 milioni di euro investiti in iniziative di prevenzione, è un passaggio importante'', ha concluso il sindaco di Bacoli.