Campi flegrei, il sindaco di Bacoli contro il ministro: “Non si scarichi la colpa sui cittadini”

"La scossa di stanotte non ha destato preoccupazioni, non ci sono state chiamate e sopralluoghi, è il segnale che indubbiamente più prove si fanno, meglio è, ma credo che non esista in Italia popolazione più allenata ai sismi di quella flegrea". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito della scossa di magnitudo 3.2 registrata questa notte nel comune flegreo.

A proposito delle critiche rivolte dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, sulla scarsa partecipazione dei cittadini alle esercitazioni previste dal decreto Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli risponde così: "Ai Campi Flegrei c'è consapevolezza su dove recarsi per le informazioni, facciamo le esercitazioni praticamente tutti i giorni da un anno, non accettiamo di essere considerati come non consapevoli, incoscienti, non allenati alla tematica bradisismo, siamo pienamente consapevoli del luogo in cui viviamo, siamo attenti e consapevoli dei disagi, non si può chiedere alla popolazione di inscenare un film.

Ci sono abitanti che vivono fuori casa da oltre un mese - ricorda il sindaco - il governo acceleri i processi sull'erogazione dei fondi, chiarisca su cosa saranno investiti, si smetta di puntare indice sulla popolazione, stimolata e stressata da frequenti scosse".