Campi Flegrei e recenti terremoti, si riunisce commissione Consiglio comunale

Una discussione in commissione consiliare sul piano di Protezione civile del Comune di Napoli a proposito della situazione dei Campi Flegrei: è quella che annuncia Nino Simeone, presidente della commissione alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile in Consiglio comunale, per la giornata di domani 28 aprile alle ore 10 in via Verdi.

Il presidente della commissione sottolinea che ritiene l'incontro "un atto dovuto" nei riguardi dei napoletani, questo "considerate le recenti scosse di terremoto avvertite in città negli ultimi mesi, dovute con molta probabilità all'attività sismica dell'area flegrea".

Un appuntamento cui il consigliere sottolinea non bisogna attribuire toni allarmistici, ma che si ritiene utile per "consentire ai napoletani di conoscere quali sono e quali saranno gli interventi che l'Amministrazione metterà in campo in caso di emergenza".