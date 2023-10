Campi flegrei, tra tre mesi pronto il piano d'evacuazione

"Il dipartimento della Protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza delle fenomenologie" del bradisismo.

La pianificazione sarà testata "mediante attività esercitative del servizio nazionale della Protezione civile". Così si legge all'articolo 4 della bozza di decreto legge per i Campi Flegrei che esaminerà il Consiglio dei ministri nella riunione di questa sera.