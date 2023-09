Campi flegrei, De Luca: “Faremo un'esercitazione per l'evacuazione”

"Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, anche una esercitazione in relazione al piano di evacuazione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando all'agenzia Dire della situazione dei Campi Flegrei a margine dell'iniziativa "In viaggio con la Banca d'Italia" nel Maschio Angioino di Napoli.

"Ovviamente - ha detto - non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate, ma potremo fare un'evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po' la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza".