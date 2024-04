Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: "Registrate 27 scosse. Situazione sotto controllo"

Il comune di Pozzuoli ha diffuso un secondo aggiornamento in merito allo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha informato che a partire dalle ore locali 19:44 di ieri, 29 aprile 2024, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. In particolare, sono stati rilevati in via preliminare 27 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.0±0.3

Il comune del napoletano, in una nota, ha riportato anche l'elenco degli eventi che hanno fatto registrare una magnitudo uguale o maggiore a 1. La scossa dello sciame sismico in questione con magnitudo più alta è stata registrata nella serata di ieri: alle 17,44 con magnitudo 2. Le scosse, come detto, sono andate avanti tutta la notte, ma la situazione è sotto controllo.

"L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", recita l'annuncio del comune puteolano.