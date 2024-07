Campi flegrei, De Luca: “Lo Stato chiede i soldi alla Regione”

"È stato approvato il decreto Campi Flegrei e, diversamente da quanto succede in altre parti d'Italia dove quando c'è un terremoto finanzia lo Stato, in questo caso ci hanno chiesto di poter utilizzare 200 milioni di euro dei fondi regionali anche per gli interventi da fare nei Campi Flegrei. Noi avevamo già previsto 90 milioni di euro solo per la viabilità, ma ci chiedono 200 milioni anche per altri interventi, i contributi, gli spostamenti delle famiglie dalle abitazioni inagibili. Diciamo che complessivamente, in questo spirito francescano, noi abbiamo preso 1 miliardo e 800 milioni sui 6 miliardi della Regione Campania per fare questi interventi. Ovviamente, avendo concluso a questo punto il concorso anche con i Ministeri, ci aspettiamo che si decidano a firmare l'accordo di coesione".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. "Dal Ministero della Cultura - ha proseguito De Luca - ci è stato chiesto un ulteriore aiuto come Regione Campania per 200 milioni di euro. Fra gli interventi per i quali ci chiedono un aiuto ci sono altri 100 milioni di euro che ci hanno chiesto per il Real Albergo dei Poveri, Palazzo Fuga, palazzo importante e di grande valore storico. Ma io ricordo che l'8 marzo 2023 il sindaco di Napoli e il ministro della Cultura hanno fatto una bella iniziativa pubblica con cui pubblicizzavano questo evento storico perché si stanziava un centinaio di milioni dei fondi Pnrr. Dopo un anno e mezzo si rivolgono a noi per chiedere un aiuto, e la Regione Campania in questo slancio di generosità ovviamente ha detto di sì. Come potevamo non contribuire? Anche in questo caso forse, se qualcuno avesse la buona educazione di dirlo, non sarebbe male".