Campi flegrei, prove d'evacuazione negli ospedali

Si terranno nella giornata di domani le prime prove di evacuazione degli ospedali della Asl Napoli 2 Nord, azienda sanitaria competente sul territorio di 32 comuni della provincia napoletana, compresi quelli ricadenti nell'area dei Campi Flegrei. Domani, venerdì 6 ottobre dalle 11 alle 13, si svolgeranno le prove di evacuazione nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, comune in parte ricadente nella zona rossa dei Campi Flegrei, e nell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, comune che non ricade nella zona rossa.

Sabato 7 ottobre, sempre dalle 11 alle 13, si svolgerà la prova di evacuazione nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al momento non risulta sia prevista una prova anche per l'ospedale Rizzoli di Ischia, il quarto ospedale aziendale della Asl Napoli 2 Nord. L'attività è stata programmata nell'ambito delle misure di prevenzione alla luce del rischio bradisismo nei Campi Flegrei.