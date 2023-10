De Luca: “Sui Campi flegrei decreto serio da parte del governo”

"C'è stato un confronto qualche ora fa con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto la bozza di decreto, credo che sia un decreto serio. Il ministro sta lavorando seriamente a livello di protezione civile. Ovviamente si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure. Il lavoro è pienamente in corso, credo che nelle prossime ore sarà pubblicata l'ipotesi a cui sta lavorando Musumeci, ma d'intesa anche con la Regione".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con la commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira a palazzo Santa Lucia, rispondendo sul decreto relativo alla situazione bradisismo nei Campi Flegrei. "Non credo che ci siamo persi niente a Torino. Ero impegnato con la commissaria europea, ci siamo preparati un giorno prima, siamo gente precisa". ha po aggiunto rispondendo sulla sua assenza ieri al Festival delle Regioni.

"Ho segnalato una situazione drammatica per quanto riguarda la Campania e per quanto riguarda in generale l'ipotesi di uso dei fondi di coesione. Ho segnalato - ha proseguito - che l'iter che si prevede da parte del Governo ancora nel decreto Sud, per il quale abbiamo avuto un'audizione con la commissione Bilancio della Camera questa mattina, è tale da paralizzare le Regioni e da bloccare l'uso dei fondi di coesione. Si prevede un accordo bilaterale Regione per Regione, ma una volta fatto l'accordo con il ministero di Fitto bisogna poi avere un confronto con il ministero dell'Economia, poi con i ministeri interessati. Cose vaghe. Poi - ha concluso il governatore campano - bisogna mandare il tutto alla Corte dei Conti e, se tutto va bene, tra sei mesi avremo risorse disponibili".