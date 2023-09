Campi Flegrei, che cosa preoccupa dei recenti terremoti

Sono circa 350 i terremoti partiti dai Campi Flegrei dall'inizio del 2023. Alcuni di piccola entità. Altri, come quello del 7 settembre scorso di magnitudo 3,8, avvertiti da buona parte della popolazione. Il dato che potrebbe preoccupare i cittadini è che, come è possibile verificare sul sito dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, le cinque scosse più forti degli ultimi 12 mesi, quelle che hanno superato i 3 gradi di magnitudo, sono tutte concentrate da maggio a oggi. Le due più significative sono datate 18 agosto 2023 (3.6) e, appunto, 7 settembre (la più forte degli ultimi 20 anni). Dati che farebbero presupporre un aumento dell'attività sismica del super-vulcano dei Campi Flegrei.

In effetti, è dal 2006 che si registra una ripresa dell'attività bradisismica. Il ritmo è, di certo, lontano da quello della grande crisi dell'inizio degli anni '80, ma i ricercatori sono concordi nell'affermare che nell'ultimo anno e mezzo è cresciuto sensibilmente. Secondo Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano, il Rione Terra si è sollevato, dal 2006 a oggi, di oltre un metro.

La domanda che tutti si pongono è se ci si debba preoccupare e se, a oggi, saremmo pronti di fronte a un episodio vulcanico di grosse dimensioni. Su questo, i pareri sembrano discordi. Da un lato, abbiamo le rassicurazioni dei rappresentanti istituzionali. Comuni, Città metropolitana, Regione, Protezione civile e Governo rassicurano la popolazione: non ci sono pericoli imminenti e, nel caso, i piani di prevenzione ed evacuazione sono pronti. Esistono, però, voci discordanti, che gettano ombre sulla possibilità di prevedere per tempo un'eruzione e sulla bontà dei piani.

Prevedere un'eruzione

Gli esperti hanno lanciato diversi allarmi. Secondo Stefano Carlino, ricercatore dell'Ingv-Osservatorio vesuviano "...Uno dei problemi più significativi riguarda che cosa si celi "al di sotto" di queste spinte, se gas, vapore acqueo o anche magma in risalita. La mia interpretazione di quanto sta accadendo - chiarisce Carlino - è che è probabile che piccole quantità di magma siano arrivate nel sistema magmatico più superficiale, cioè quello localizzato a 3-4 chilometri dalla superficie, che è poi il sistema che determina il sollevamento. E c'è sicuramente anche un contributo idrotermale rilevante, fluidi ad alta pressione e temperature che probabilmente contribuiscono in maniera significativa al sollevamento. Non possiamo comunque dire con certezza quale sia la sorgente primaria di questo sollevamento, data l'ambiguità delle soluzioni che provengono dall'elaborazione dei dati".

Sulla capacità di previsione da parte della scienza, Giuseppe Mastrolorenzo ha posto diversi dubbi: "Le istituzioni dovrebbero essere chiare e spiegare alla popolazione che prevedere un'eruzione non è possibile. Noi non sappiamo se e quando accadrà. Nelle direttive che, nel 2021, il Governo ha dato alla protezione civile, ha sottolineato come i fenomeni naturali siano quasi impossibili da prevedere per limiti tecnologici. In questo documento si fa menzione al fatto che i cittadini dovrebbero essere preparati anche ad un'evacuazione durante il fenomeno".

I piani di evacuazione

Se da un lato le istituzioni rassicurano sul funzionamento del protocollo, dall'altro non esistono prove documentali che certifichino che tutti i Comuni di Napoli e provincia siano dotati di un piano di protezione civile aggiornato. "Non mi risulta che i piani siano aggiornati - ha denunciato più volte il vulcanologo Mastrolorenzo - Inoltre, per le istituzioni il rischio riguarda solo 600mila persone, ma si tratta di un'ipotesi molto ottimistica. Ci sono studi che dimostrano come un'eventuale eruzione dei Campi Flegrei toccherebbe anche tutta la città di Napoli, coinvolgendo circa 3 milioni di persone. Il piano di evacuazione è sottodimensionato. Anche in epoca moderna, nel Mondo, abbiamo assistito a evacuazioni in corso d'opera, proprio per la impossibilità di prevedere il fenomeno".

Le prove

In uno scenario di questo tipo ci si aspetterebbe, almeno, che i cittadini siano informati e preparati. La realtà, però, dice l'opposto. La cittadinanza non è stata informata in maniera diretta. Molti campani non hanno dimestichezza con internet e, quindi, non sono capaci di cercare autonomamente le informazioni. L'ultima prova di evacuazione, l'unica realizzata, risale al 2019. In quell'occasione, un gruppo ristretto di cittadini di Pozzuoli fu trasportato alla stazione di piazza Garibaldi. A guardare i video di quella giornata, con volti distesi e sorridenti, sembrò più di assistere a una gita fuori porta ed è difficile immaginare che da una prova come quella possa dipendere la salvezza di centinaia di migliaia di persone in caso di eruzione.