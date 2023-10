Campi flegrei, domani sindaci ed esperti in audizione alla Camera

Martedì 31 ottobre, la Commissione Ambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, svolge audizioni informali di: ore 14.00, rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (Rpt); ore 14.10, Sindaci di Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto; ore 14.40, Sindaco della Città metropolitana di Napoli; ore 14.50, rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli; ore 15.00, rappresentanti di Legambiente. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.