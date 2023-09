Paura dei Campi flegrei: assistenza psicologica per i bambini

Assistenza psicologica rivolta ai bambini in seguito agli eventi tellurici dovuti al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. Diciassette consiglieri comunali di Pozzuoli hanno firmato un ordine del giorno a sostegno dei minori che, a causa delle forti scosse, stanno vivendo momenti di ansia ed agitazione. Si tratta della realizzazione di uno sportello socio psicologico itinerante che possa fornire rassicurazioni ai più piccoli e aiutarli a superare questa fase critica che stanno vivendo i Campi Flegrei.

"Se noi adulti - ha affermato il consigliere comunale Riccardo Volpe, primo firmatario della proposta - stiamo vivendo con ansie e preoccupazioni, immaginiamo cosa vuol dire per un bambino svegliarsi con una scossa ed andare a dormire con la paura del terremoto. Per questo, nei giorni scorsi, avevo lanciato l'idea di uno sportello di sostegno psicologico itinerante per i più piccoli. Idea che è cresciuta e maturata in seno a 17 consiglieri comunali, primi tra tutti i presidenti delle due Commissioni consiliari, Gennaro Pastore e Sandro Cossiga.

Insieme - ha continuato Volpe - abbiamo sposato l'idea, che è stata formulata come un ordine del giorno del prossimo consiglio comunale". La proposta ha raccolto la firma di consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione. "Spero - ha aggiunto Volpe - sia da apripista affinché anche gli altri Comuni flegrei possano adottare simili strumenti".