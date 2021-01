Scoperto a Capodimonte il “camper della droga”

I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne di Villaricca già noto alle forze dell'ordine.

A bordo di un camper, utilizzato verosimilmente come abitazione itinerante, il giovane nascondeva droga di ogni genere: 124 grammi di anfetamina, un panetto di hashish di 62 grammi circa, 54,8 grammi di ketamina (un anestetico utilizzato come droga per gli effetti allucinogenici), sei di marijuana, una carica di acido, una pasticca di ecstasy.

Già confezionate e pronte per lo smercio quattro stecche di hashish e quattro dosi di anfetamine. Il 21enne è ora in attesa di giudizio.