"Boom variante inglese, inevitabile la zona rossa": la Regione annuncia tamponi di massa

"Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania". Così la task force regionale sull'emergenza Covid-19, nell'annunciare una prossima campagna di tamponi di massa nei comuni più colpiti.

"Questo incremento - prosegue la Regione - è connesso alle varianti, soprattutto quella inglese. La Regione ha disposto la realizzazione di tamponi di massa nei Comuni nei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, in modo particolare quelli dell'area vesuviana, tra i quali Castellammare, Pompei, Torre Annunziata".

È proprio di questi giorni un rapporto dell'ISS il quale riporta numericamente come la variante inglese sia diventata in Campania quella dominante, al 56% del totale dei casi di Covid registrati.

"Si è deciso - ha fatto sapere la Regione - di impegnare in un'azione straordinaria il Tigem e l'Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l'individuazione delle varianti. È un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai inevitabile la "zona rossa" in Campania. Si è dato inoltre l'obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico".?

Il bollettino della Campania

È in effetti alta, all'11,58%, la percentuale di tamponi positivi risultati in Campania. I positivi del giorno sono infatti 2.780 riscontrati dall'analisi di 23.988 tamponi. Quaranta i morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. I guariti sono 1.034, ed è in peggioramento la situazione negli ospedali.

Il bollettino per l'area di Napoli

Sono invece 370, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 3.290 tamponi (positivi 11,25%), di cui 1.097 analizzati in laboratori privati (positivi 13,58%). Questi gli altri numeri diffusi dall'Asl: +197 guariti, -18 ricoveri in ospedale, -3 ricoveri in terapia intensiva, +169 in isolamento domiciliare, 4 vittime nelle ultime 24 ore (tre al Cardarelli, una dei Colli, due Loreto Mare), che si sommano a 17 ulteriori vittime conteggiate adesso ma decedute in precedenza.