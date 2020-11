Ore decisive per la Campania: si va verso la zona rossa

Sono ore decisive per il possibile cambio di area della Campania, che potrebbe passare dalla zona "gialla" a quella "rossa", al pari della Toscana.

Sono queste le prime indiscrezioni che emergono dalla attesissima cabina di regia dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute per il monitoraggio dei nuovi dati provenienti dalle regioni, per il periodo dal 2 all'8 novembre. Possibili cambi di zona anche per altre regioni.

I dati sono al vaglio del Cts. Si attendono comunicazioni ufficiali con i provvedimenti del Ministro della Salute Speranza.

De Luca: "Nuove misure di rigore dal Governo? Meglio tardi che mai..."

"In questi ultimi due mesi abbiamo avuto uno scontro di linea per contenere il contagio. La nostra posizione era chiara, avendo noi dichiarato da ottobre che sarebbe stato meglio chiudere tutto per un mese e arrivare a Natale in condizioni di maggiore stabilità. Il Governo ha fatto una scelta diversa, graduale e proporzionale, per noi sbagliata. Abbiamo perso due mesi preziosi, nel corso dei quali abbiamo avuto un aumento drammatico dei contagi e dei decessi. Il Governo ha deciso anche di tenere aperte le scuole, ora chiuse, cosa che noi in Campania abbiamo fatto un mese fa. L'Italia chiusa in zone è una scelta scriteriata, che ha generato una situazione di caos e conflitti. Oggi tutti sembrano diventati rigoristi, anche coloro che non hanno mosso un dito per frenare il contagio. Il 23 ottobre scorso a Napoli c'è stata la guerriglia, perchè noi avevamo preso delle misure, mantenendo la nostra linea del rigore, mentre altrove si perdeva tempo. Abbiamo proposto noi di chiudere tutto ad ottobre, una misura difficile ma semplice. C'è mezza Italia per la quale Napoli e la Campania devono diventare zona rossa a prescindere, nonostante la decisione sia stata presa dal Governo sulla base dei dati. Noi andremo avanti senza guardare in faccia a nessuno e se il Governo prende misure di rigore, il mio commento è 'meglio tardi che mai'". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì per fare il punto sull'emergenza Coronavirus sul territorio regionale.