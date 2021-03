La Campania verso la conferma in zona rossa: oggi l'ordinanza del Ministro Speranza

Come ogni venerdì sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid in Italia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità

La Campania verso un'altra settimana in zona rossa. E' attesa per oggi l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Come ogni venerdì sono attesi i dati del monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid in Italia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Possibile qualche cambiamento di 'area' per alcune regioni, ma non per la Campania dove si proseguirà con le massime restrizioni.

La nostra regione è ancora in testa per casi attualmente positivi, come indicano i dati aggiornati al 18 marzo diffusi dalla Fondazione Gimbe:

Il primo grafico di sinistra illustra la distribuzione regionale, in numeri assoluti, dei casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 al 18 marzo; il secondo, invece, illustra i casi attualmente positivi al SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti alla data indicata.