Lo scrittore De Giovanni: “Zona rossa per le aree ad alta densità”

Delimitare 'su base immediata e certa' le zone rosse e farle rispettare in modo altrettanto incisivo e "immediato. È il pensiero dello scrittore Maurizio de Giovanni, raccolto dall'AdnKronos, a proposito del fatto che la Campania possa diventare 'zona rossa'. "Non stiamo dicendo di chiudere il mondo sine die, ma di chiudere le zone ad alta densità di popolazione", scandisce. "Attribuire un unico colore ad una regione - spiega de Giovanni - facendo media tra il Cilento, il Sannio o l'Irpinia e la zona litoranea della città metropolitana e delle zone confinanti, è particolarmente sbagliato. Si devono distinguere le zone su base certa, e le autorità hanno gli strumenti per farlo. Queste zone poi vanno fatte rispettare su base altrettanto certa e immediata".

Per de Giovanni "in questa fase è importantissimo che vangano emanati dei provvedimenti che devono essere fatti rispettare con la forza, dall'esercito, dalla polizia, dai vigili urbani. Ci deve essere un presidio immediato del territorio da parte delle forze dell'ordine che non vedo". "Le migliaia di contagiati, le centinaia di morti - attacca lo scrittore- sono figlie della stasi e figlie di questo scaricarsi di responsabilità che francamente è inaccettabile. Non stiamo dicendo di chiudere il mondo sine die, ma di chiudere le zone ad alta densità di popolazione in attesa della prossima distribuzione dei presidi necessari come ad esempio il vaccino. Che significa chiudere i ristoranti, dove le distanze vengono adeguatamente rispettate e c'è attenzione massima, se poi non si controlla il lungomare? "Non siamo in un momento in cui - prosegue de Giovanni - si può cedere alla mera indicazione di merito. Non è più il tempo dello 'state attenti'. Colgo, invece, una delega alla sensibilità privata di quello che dovrebbe presidiare lo Stato. Che senso ha chiudere Benevento tenendo Napoli in queste condizioni?", si chiede infine lo scrittore.