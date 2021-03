Zona rossa, torna obbligatoria l'autocertificazione: come e dove scaricarla

L'intera regione resterà in "zona rossa" per almeno 15 giorni

Per i prossimi 15 giorni la Campania sarà "zona rossa". Un provvedimento dettato dall'aumento dei contagi di Coronavirus e che determina maggiori restrizioni. Tra queste c'è il divieto di spostamento anche all'interno del proprio comune di residenza tranne che per motivi di lavoro, salute o necessità. Vietate anche le visite ai parenti o ad amici; mentre resta in vigore anche il coprifuoco, tra le 22 e le 5 del mattino.

I cittadini dovranno giustificare i propri spostamenti con l'autocertificazione su modulo prestampato. Il modulo può essere scaricato e compilato autonomamente, ma lo stesso è anche in dotazione alle forze dell'ordine chiamate ad effettuare i controlli sul territorio. Per scaricare il modulo, cliccare qui.