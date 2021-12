In Campania sempre più contagi ma i ricoveri ospedalieri non aumentano: dal 6 dicembre in vigore il super green pass

Lunedì 6 dicembre, fino al 15 gennaio, scatta il super green pass, la certificazione verde “rafforzata” con misure più rigide per chi non si vaccina. Ad oggi tutta l’Italia è in zona bianca tranne il Friuli Venezia Giulia, scivolato in fascia gialla lo scorso venerdì. Da lunedì 6 dicembre in giallo anche il Trentino Alto Adige.

La Campania nonostante un alto incremento dei contagi con picchi di 1200 casi registrati ieri, resta bianca. Tengono infatti gli ospedali, con i ricoveri ospedalieri che restano stabili.

Contagi Covid: la situazione

Crescono ancora nuovi casi Covid in Italia (+25,1%), ricoveri (+13,7%), terapie intensive (+22%) e decessi (+14%). 32 Province sopra 150 casi per 100 mila abitanti. Aumentano (+35%) i nuovi vaccinati e decollano terze dosi (+52,5%), secondo i dati riportati dal Gimbe.

In tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 3,2% di Abruzzo e Umbria al 39% delle Marche. In 98 Province l’incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e in 16 Regioni tutte le Province superano tale soglia: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Casi per abitante e ricoveri ospedalieri

Campania ancora al di sotto della soglia di pericolo per quanto concerne i ricoveri ospedalieri per Covid che si assestano al 9%. Al 4% i ricoveri in terapia intensiva. Nella settimana tra il 24 e il 30 novembre, presa in esame dal Gimbe, sono invece a Napoli 134 i positivi ogni 100mila abitanti.

Vaccinazioni

In Campania risulta vaccinato il 73% della popolazione con doppia dose. La media nazionale è al 77%. Ha ricevuto la terza dose (booster) il 28,9% dei campani contro una media nazionale di poco superiore al 31%.