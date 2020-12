Cala il rapporto contagiati-tamponi, la Campania potrebbe tornare zona gialla

Cala notevolmente il rapporto tra positivi e tamponi analizzati in Campania. I numeri evidenziati dall'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi potrebbero spingere il Ministero della Salute a ri-classificare la regione. Si tratterebbe, in ogni caso, di una nuova colorazione che durerebbe pochi giorni. L'intenzione del Governo è infatti quella di rendere l'Italia tutta di colore rosso, un lockdown (con qualche deroga possibile) per il periodo natalizio. Detto questo, stando ai parametri, la Campania potrebbe - fino alla data di inizio zona rossa, il 24 dicembre - tornare a essere zona gialla.

Cosa si può fare in zona gialla

Sarebbe, come ripetiamo, una colorazione che durerebbe quattro giorni, dall'entrata in vigore possibile di domenica 20 dicembre a giovedì 24 dicembre. Si potrà, comunque beneficiare di minori restrizioni rispetto all'attuale zona arancione. Dovrebbero, infatti, riaprire bar e ristoranti per il consumo all'interno (fino alle 18, poi resta delivery e asporto). Ci si potrà spostare liberamente fino alle 22 (dopo servirà un valido motivo e l'autocertificazione).

Il bollettino

Sono 927 i nuovi positivi registrati ieri, ma solo 62 i sintomatici. Resta basso, ben sotto la media nazionale il rapporto positivi/tamponi (6% in Campania oggi). 2530 i guariti, 48 i decessi.

Positivi del giorno: 927 (865 asintomatici)

Tamponi del giorno: 15.130

Totale positivi: 177.527

Totale tamponi: 1.860.023

​Deceduti: 48

Totale deceduti: 2.472

Guariti: 2.530

Totale guariti: 88.502