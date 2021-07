Campania a rischio zona gialla, dalle isole: "Noi da escludere perché Covid-free"

La richiesta del sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo, intervenuto al convegno "Export e made in Italy" in corso sull'isola

"Abbiamo sentito parlare di zona gialla in Campania. Nel caso, chiediamo almeno di escludere le isole minori, perché siamo Covid free". Così il sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo, intervenendo al convegno "Export e made in Italy" in corso sull'isola e al quale è prevista la partecipazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Rivolgendosi all'assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, presente in sala, Del Deo ha chiesto di "far arrivare questo messaggio al presidente De Luca".

"La crisi che ci ha colpito a causa della pandemia ha compromesso il rapporto fiduciario tra il cittadino e chi governa il territorio, ritenuto a torto o a ragione l'unico responsabile per le mancate risposte immediate. I sindaci delle isole minori stanno vivendo con i loro concittadini le pene dell'inferno", ha proseguito. Del Deo ha inteso parlare a nome dei "sindaci dei 35 Comuni sulle 87 isole minori e i loro 240mila abitanti. Le isole minori vivono condizionate dalla loro stessa insularità e spesso, per non dire sempre, il Governo nazionale emana leggi e provvedimenti solo per il continente, dimenticando che il Paese ha una ricchezza, le isole minori, che Spagna e Grecia considerano il centro delle loro politiche economiche. Qui c'è carenza dei quattro pilastri fondamentali della società: i trasporti, la scuola, la sanità e la giustizia. Alle isole servono provvedimenti e leggi ad hoc perché determinati obiettivi si riversino in positivo sul tessuto sociale ed economico non solo isolano, ma anche regionale". Secondo Del Deo "un possibile provvedimento potrebbe essere l'istituzione di Zes e di zone logistiche semplificate, che consentirebbero di beneficiare di tutte le agevolazioni per chi intende investire seriamente".