La Campania resterà zona gialla, restrizioni solo per singoli paesi

Anche con il nuovo Governo non cambierà il sistema delle zone anti Covid in Italia. Sono sei le regioni italiane che rischiano la zona arancione da venerdì 19 febbraio, come riporta Today.it, ma tra queste non dovrebbe esserci la Campania. Si tratta di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte.

La Campania, nonostante l'incremento dei casi Covid, resterà ancora gialla almeno sino a fine febbraio. Al momento infatti le restrizioni all'interno della nostra regione riguardano solamente singole città, come previsto dal sistema degli alert previsto dall'Unità di Crisi campana.

Come funziona il sistema Alert

L’Unità di Crisi ha scelto tre indicatori per delimitare le situazioni a rischio nei singoli paesi campania:

1) l’incidenza locale rispetto alla media regionale;

2) la percentuale dei tamponi positivi rispetto alla media regionale;

3) la densità abitativa.

I Comuni saranno tenuti a verificare tali indicatori ogni lunedì, e qualora questi dovessero superare il valore soglia regionale, analizzeranno l’andamento per fasce d’età per poi adottare strategie di contenimento della diffusione virale. L’analisi per fasce d’età è raccomandata giacché favorisce la scelta strategica".