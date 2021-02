Campania resta in zona gialla, salvo anche il San Valentino

Indice Rt in diminuzione anche rispetto alla scorsa settimana

La Campania resta in zona gialla Covid almeno per un'altra settimana, sino dunque al 14 febbraio almeno, giorno di San Valentino. Nonostante l'incremento dei contagi, denunciato oggi nella diretta Facebook da De Luca, il tasso positivi/tamponi resta costante e i ricoveri negli ospedali appaiono sotto controllo e dunque era inevitabile la permanenza della Campania in zona gialla.

Indice Rt

Nel report del ministero della Salute l'indice Rt, l'indice di trasmissibilità del virus, in Campania si mantiene al di sotto della soglia dell'1%, attestandosi allo 0,78 (in diminuzione anche rispetto alla scorsa settimana). A rischio arancione ci sono invece tre regioni: "Puglia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano". Tutte le altre dovrebbero restare zone gialle.