Cala ancora l'indice Rt, ma la Campania resta in zona gialla

Per il passaggio in zona bianca bisognerà attendere tra i 14 e i 21 giorni

Tre regioni passano da lunedì in zona bianca. La Campania, nonostante i dati incoraggianti, indice Rt 0,65, resta gialla almeno per altri 14-21 giorni. Scende il numero di ricoveri, -37% nella settimana 19-25 maggio rispetto alla precedente in Campania. I posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid sono al 21% e in terapia intensiva sono scesi addirittura al 13%. Ben lontani dalle soglie critiche, ma ancora non basta per passare nella zona con meno restrizioni. Appare ancora alto infatti il numero di positivi ogni 100mila abitanti in Campania.

Calo ricoveri in ospedale come nel 2020

Assistiamo a livello nazionale ad un calo del 73% dei ricoveri in ospedale per Covid-19, nella fascia temporale 6 aprile-27-maggio, secondo i dati elaborati dall'analista Luca Fusaro. Tale dato è in linea con il calo registrato nel 2020 in Italia (-75%) a testimonianza dell'incidenza delle temperature calde e della maggiore frequentazione degli spazi all'aperto nella riduzione della diffusione del virus, al di là della campagna vaccinale che procede spedita e che dovrebbe portare i suoi benefici nei periodi più critici per le malattie respiratorie (fine autunno/inverno).