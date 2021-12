Covid, in Campania nuovo record di positivi: superati i 14mila contagi. Duemila i sintomatici

In Campania sono 14587 i positivi nelle ultime 24 ore. La maggioranza, 12mila persone, è asintomatica. Crescono anche le ospedalizzazioni. I ricoveri in terapia intensiva sono all'8% sotto la soglia critica del 10%, mentre quelli ospedalieri superano il 15%. La Campania resterà come spiegato da De Luca in zona bianca, a differenza di molte altre regioni in procinto di diventare gialle, grazie proprio alla tenuta degli ospedali.

Anche se il Governatore lancia un monito: "Se aumentano i numeri lo faranno anche le ospedalizzazioni e la situazione poi sarà molto più dura".

BOLLETTINO

Positivi del giorno: 14.587

Test: 146.881

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 48 (+7)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 675 (+24)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.