La Campania resterà gialla, ecco la data del possibile passaggio in zona bianca

Buone notizie sul fronte contagi in Italia, è in picchiata la curva dei nuovi casi e in 6 settimane -61% ricoveri e -55% terapie intensive. Non decollano però le consegne e ci sono oltre 4,5 milioni di over 60 ancora scoperti. E' quanto riportato dall'ultimo rapporto del Gimbe, che prende in esame la settimana 12-18 maggio 2021. "Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla settimana precedente), segno di un allentamento dell’attività di testing".

In Campania calano i contagi e diminuisce la pressione sugli ospedali

Tutte le regioni confermano un calo dei contagi e dei ricoveri. In Campania i casi sono calati del 29,5% dal 12 al 18 maggio, rispetto alla settimana precedente. Buone notizie anche sul fronte ospedali dove è occupato da pazienti Covid il 26% dei posti letto, mentre è ancora più bassa la percentuale di ricoveri in terapia intensiva ferma al 15%.

Vaccinazioni: la situazione in Campania

Ha completato in Campania il ciclo vaccinale il 13,2% della popolazione, mentre la prima dose è stata inoculata al 19% dei residenti. Per quanto concerne gli over 80 ha completato il ciclo vaccinale il 70% della popolazione e il 25% della fascia 70-79. Intanto si avvicina la "notte bianca" del vaccino a Napoli, in programma tra sabato 22 e domenica 23 maggio per la fascia di età 30-39 anni. Le prenotazioni saranno aperte dalle 22 del 20 maggio, sulla piattaforma regionale online gestita da Soresa (questo il link). Sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria.

Campania zona gialla

A meno di imprevisti la Campania resterà in zona gialla anche dal 24 maggio. La speranza di passare in zona bianca è rimandata alle prossime settimane (solamente tre le regioni in pole), anche se Il 21 giugno potrebbe essere la data giusta per tutte le regioni.