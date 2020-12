Coronavirus, arriva l'annuncio: "La Campania è zona arancione"

"La Campania è in zona arancione". L'annuncio, nell'aria da tempo, lo dà il sindaco di Benevento Clemente Mastella - che anticipa le decisioni ufficiali del Ministero della Salute. La zona arancione scatterà da domenica 6 dicembre.

Oltra alla Campania anche Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede l'ordinana che verrà firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia tenutasi oggi.

L'ultimo bollettino

Questi i dati dell'ultimo bollettino.

Positivi del giorno: 1.651, di cui 1516 asintomatici e 135 sintomatici. Sono 18733 i tamponi effettuati. In totale sono 162220 i positivi. Si registrano 85 deceduti.

I dati

Gli ultimi dati diffusi dal Gimbe parlavano chiaro: la Campania ha il 40% dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, ben 8% in meno rispetto alla media nazionale che si attesta sul 48%. Per quanto concerne la saturazione delle terapie intensive i dati sono ancora più incoraggianti, essendo occupato solo il 29% dei posti letto dai pazienti Covid a fronte di un 41% di media nazionale. Sceso anche l'Rt sotto l'1%.