Possibile cambio di 'zona' per Campania e altre regioni, venerdì altra giornata importante

Quella di venerdì potrebbe essere un'altra giornata importante per il possibile cambio di 'zona' per la Campania e altre regioni. Dell'argomento ne ha parlato il vice-ministro della Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora": "Il flusso dei dati è continuo e venerdi, come ogni venerdì, ci sarà un ulteriore passo avanti. Probabilmente ci saranno altre regioni che potrebbero avere bisogno di ulteriori restrizioni, ma non è detto. I dati vengono trasmessi quotidianamente e se in 3 giorni c'è un netto peggioramento, bisogna intervenire tempestivamente. Si può passare dal giallo all'arancione al rosso, ma anche il contrario".

"Regioni che cambieranno colore? Non so, perché questa è una decisione che prende la cabina di regia, ma sono sicuro che alcune aree metropolitane di regioni in zona gialla sono già per me zona rossa. Lo dico sulla base della pressione sugli ospedali a me riferita da colleghi di quelle regioni. In certi casi gli ospedali e i pronto soccorso sono totalmente intasati, quindi non riusciamo a curare né i pazienti Covid né i pazienti non Covid. In molte regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. Va arrestato il peggioramento e invertire la curva. Solo quando ciò avverra potremo trarre delle conclusioni, ma tutti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale", afferma invece ai microfoni di SkyTg24 il Prof. Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute.

Il medico napoletano si è soffermato anche sulla situazione di emergenza a Napoli: "Napoli va chiusa? Io lo avrei già fatto 2-3 settimane fa. Napoli - afferma Ricciardi - non è Avellino, va fatto un lockdown in cui si evitano scene di affollamenti e assembramenti che abbiamo visto sul lungomare, che sembrano normali perché molti interpretano la zona gialla come un liberi tutti e nello stesso tempo si dà fiato a quegli ospedali in cui succedono cose veramente incredibili: pazienti assistiti nelle loro macchine con l'ossigeno, sono scene da guerra e questo non dovrebbe succedere in zone gialle".

De Magistris scrive a Speranza

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato nella giornata di mercoledì una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza. Nella missiva il primo cittadino partenopeo, condividendo le sue preoccupazioni per l'andamento dell'emergenza sanitaria, soprattutto negli ultimi giorni, ha ricordato al Ministro l'impegno ad inviare alle città di Napoli e Milano uno specifico approfondimento sul monitoraggio dei dati sanitari della città e che non sono stati ancora trasmessi.