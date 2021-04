Zona gialla per quasi tutte le regioni, Campania in bilico

Flebili speranza di zona gialla. La Campania dovrebbe restare arancione almeno per altri sette giorni. I motivi

Cresce l'attesa per le decisioni del Governo sul ritorno della zona gialla in tante regioni dal 26 aprile. Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità di venerdì 23 aprile fornirà i nuovi dati settimanali e porterà alle ordinanze del ministro della Salute Speranza. Dovrebbero essere certe del passaggio: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Umbria e Veneto.

Campania in bilico

Dovrebbe restare arancione la Campania. La speranza di passare in zona gialla è flebile, visto che il miglioramento dei dati sulla pressione negli ospedali e sul numero giornaliero dei contagi non sembra sufficiente per un ulteriore allentamento delle misure restrittive.

Vaccinazioni in Campania

Ha completato il ciclo vaccinale in Campania il 6,5% della popolazione, il 10,9% ha ricevuto invece solo la prima dose, secondo i dati Gimbe.

L'ultimo bollettino

1912 i nuovi positivi segnalati ieri nell'ultimo bollettino Covid in Campania. Il rapporto tamponi/positivi è al 9% considerando solo i molecolari e al 7% comprendendo anche gli antigenici. 26 i decessi.

Questo il bollettino

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi: 1.912 (*)

di cui

Asintomatici: 1.353 (*)

Sintomatici: 559 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 20.078

Tamponi antigenici del giorno: 6.912

?Deceduti: 26 (**)?

Totale deceduti: 6.095

Guariti: 1.753

Totale guariti: 279.179

** 22 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 143 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)