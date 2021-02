Campania zona arancione, l'Asl Napoli 1: "Strutture della città sono ormai al limite"

"La città di Napoli è ormai spinta al limite". Nel giorno che sancisce il ritorno della Campania in zona arancione, il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva lancia l'allarme per l'aumento dei contagi da Covid-19: "Ormai le strutture ospedaliere cittadini sono vicine alla saturazione. Stiamo attuando azioni per la riduzione dei contagi, ma è fondamentale che i cittadini seguino le regole di distanziamento e igiene".