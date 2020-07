I dettagli dell'ultima ordinanza del Presidente De Luca: multe da 1000 euro ai trasgressori

Obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto e nei negozi, obbligo di quarantena per chi arriva da paesi extra Schengen. Le multe ai trasgressori saranno da 1000 euro, con sanzioni accessorie per i gestori di locali commerciali che non rispettano le regole