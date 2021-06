Campania, mascherine all'aperto: cosa cambia da oggi

Da oggi, lunedì 28 giugno, in tutta Italia (o meglio, nelle regioni in "zona bianca", la mascherina non sarà obbligatoria all'aperto se non in situazioni in cui ci sia il rischio assembramenti e non sia possibile mantenere il distanziamento sociale.

In Campania, però, la mascherina resta obbligatoria fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare. A prevederlo è l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. L'uso della mascherina all'aperto "resta obbligatorio" sul tutto il territorio regionale dal 28 giugno fino al 31 luglio "in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomare nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli e navi".

La decisione di De Luca che, nella sostanza, non si allontana troppo da quella ministeriale ha scatenato diverse polemiche, con diversi sindaci del napoletano che hanno espresso perplessità.

Cosa prevede il Ministero

All'aperto, secondo le indicazioni del CTS, non sarà più necessario l'uso della mascherina per coprirsi bocca e naso, ma resta in vigore il distanziamento sociale fra persone non conviventi.

La cosa cambia al chiuso. In negozi e centri commerciali resta l'obbligo di mascherina; mentre in bar e ristoranti la mascherina può essere tolta quando si sta al tavolo per consumare. In viaggio, in aereo, bus o treno, resta l'obbligo di mascherina, in considerazione anche del fatto che la capienza consentita sui mezzi pubblici è stata portata all'80%. Consentito il mancato utilizzo della mascherina, invece, sulle fermate dei bus, ma una volta a bordo bisognerà indossarla.

C'è da chiarire, infine, che bisognerà sempre portare con sé la mascherina. Infatti, anche se all'aperto non sarà più obbligatoria, la mascherina andrà indossata in caso di assembramenti.