Test positivo, ma tampone negativo per un cittadino del Bangladesh

Test positivo per una cittadino del Bangladesh mette in apprensione Palma Campania e San Giuseppe Vesuviano. L'uomo si era recato nell'ospedale di Sarno con febbre e problemi respiratori.

Per fortuna, come confermato dal sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, il tampone è risultato negativo. "In realtà si trattava di un cittadino di San Giuseppe Vesuviano e non di Palma Campania. Sono appena uscito dalll'ospedale di Sarno. Non abbassate la soglia di attenzione, ma per fortuna il ragazzo non è positivo".