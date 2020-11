Ministero Salute: "Campania area gialla perchè ha Rt basso. Merito delle restrizioni regionali"

Conferenza stampa del Ministero della Salute sulle motivazioni dell'assegnazione delle diverse aree di pericolosità Covid. La Campania è finita in area gialla, un po' a sorpresa visto l'alto numero di contagi. In una conferenza stampa tenutasi oggi il ministero della Salute rende noti i criteri alla base della decisione delle aree.

"Incidenza casi in Campania piuttosto elevata, ma è alta in tutta Italia. A febbraio, marzo, era drammatico ma erano tutti concentrati i casi in cinque province. Ora distrubuito sul territorio nazionale, ci dà più tempo, prima di andare in sofferenza. La Campania ha molti casi, ma ha un rt più basso di Lombardia o Calabria, perchè gli interventi implementati a livello locale o regionale potrebbero aver avuto effetto sulla trasmissione dei casi", spiegano gli esperti del ministero.

Anci: "Ecco perchè la Campania è stata messa nella zona gialla"

Il Direttore Scientifico e Responsabile dello Sportello Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore, ha spiegato perchè la nostra regione è finita nell'area di colore giallo: "E’ verosimile che il Ministero della Salute abbia allocato le Regioni nei vari cluster con particolare riferimento all’indice Rt. Il prospetto che segue illustra alcuni indicatori di tre Regioni allocate in cluster diversi. Giova evidenziare che il Piemonte – ritenuto ad alto rischio – presenta indicatori superiori alle altre due Regioni, la cui allocazione, tuttavia, induce fondatamente a ritenere che il solo indice Rt abbia indirizzato la scelta di ritenere la Puglia più a rischio della Campania. Gli altri tre indicatori, infatti, mostrano una situazione campana di gran lunga peggiore di quella pugliese".

"Analoga considerazione merita il trend dei positivi in isolamento domiciliare. Il prospetto e il grafico ne illustrano l’andamento nelle tre Regioni esaminate. Insomma, non è escluso che l’allocazione nei vari cluster potrà essere rivista a breve, a partire proprio da Puglia e Campania", conclude Salvatore.