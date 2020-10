Campania, il Garante dei diritti delle persone con disabilità: "Pensare anche ai più fragili"

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, nel formulare i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio regionale, richiama l’attenzione sulle problematiche delle persone più deboli, quelle con disabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In un contesto drammatico come quello attuale, di emergenza sul piano sanitario, socioculturale, economico e del lavoro, occorre porre al centro della propria azione i bisogni e i diritti delle persone più fragili – dichiara l’avv. Colombo - vi sono risposte che occorre dare ormai da tempo. La concreta inclusione scolastica degli alunni disabili, troppo spessa disattesa per discriminazioni, la mancanza di insegnanti di sostegno, di assistenza specialistica, il non funzionamento dei trasporti pubblici, la mancanza dell’inserimento lavorativo è realtà che solo il 18% delle persone con disabilità svolgono un lavoro, e senza lavoro non si ha autonomia e dignità. Questi sono temi fondamentali che non possono più attendere – prosegue Colombo - inoltre, le politiche sociali vanno ripensate, perché il sistema degli ambiti sociali così com’è non funziona. Continuando, il “dopo di noi” e la vita indipendente devono essere concretamente attuati così come il sostegno alle famiglie con le persone con disabilità che deve essere finalmente riconosciuto.

Una società - conclude il Garante - viene definita civile dal grado di protezione che assicura alle persone più deboli e in un contesto dove vivono bene le persone con disabilità vivono meglio anche tutti gli altri. Non lo dimentichiamo mai”.