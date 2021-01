Campane della differenziata su posti per disabili: "Spostate senza autorizzazione"

"Abbiamo appreso dalla stampa e da post su Facebook che in via Posillipo a Napoli, alcuni posti auto riservati ai disabili sarebbero occupati dalle campane per la raccolta differenziata dell'Asia, ci siamo mobilitati immediatamente ed in una telefonata cordiale con il Presidente dell'Asia Maria De Marco, siamo venuti a conoscenza che la responsabilità è da attribuire a chi ogni giorno, senza autorizzazione, per creare posti auto, probabilmente abusivi, sposta le campane, fino a metterle sul posto dei disabili". Questa la dichiarazione di Asia Maraucci, Presidente dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea.

"Ieri ho appreso la notizia ed immediatamente ho allertato gli uffici - dichiara il Presidente dell'Asia Maria De Marco - in questo momento mi accerterò che siano stati spostati e, se non lo hanno fatto ancora - prosegue - dovrà essere fatto immediatamente! Da anni mi occupo di disabilità, sono molto sensibile all'argomento, e mi fa piacere di aver avuto un colloquio cordiale con La Battaglia di Andrea, persone che conosco e che soprattutto conoscono la mia sensibilità sull'argomento".

"Episodi del genere - dichiara ancora Asia Maraucci - non creati dalle Istituzioni ma da cittadini poco diligenti, in alcuni casi, come questo nello specifico, dimostrano che il dialogo tra istituzioni e associazioni oltre a risolvere subito i problemi, possano creare i presupposti per collaborazioni fattive in favore di chi è piú debole e ha bisogno di aiuto, in questo caso i disabili".