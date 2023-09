Centro storico, la protesta di una residente: "Chiedo il ripristino delle campane della differenziata"

Disagi per i residenti di Calata Trinità Maggiore dopo la rimozione delle campane della differenziata sulla strada situata nel cuore del centro storico partenopeo.

"Chiedo il ripristino delle campane per la raccolta differenziata (carta, vetro, plastica) che fino a qualche settimana fa erano posizionate in piazza del Gesù e in Calata Trinità Maggiore, ma rimosse per dignità e decoro nei confronti dei locali all’aperto della zona, creando disagio, sconforto e disapprovazione di chi vive e abita da tempo in condizioni di totale menefreghismo da parte delle autorità per il modo selvaggio di gestire traffico notturno e locali disobbedienti alle norme", denuncia Tina Cimirro residente in zona. @comune.napoli.it>

A nulla sono valse le pec e le visite nella sede della Municipalità 2, "sono solamente stata rimbalzata da un ufficio all'altro, nessuno vuole assumersi tale responsabilità", denuncia.