In Campania arrivano circa 32mila dosi di vaccino: da domani via alla campagna

Arrivano oggi in Campania 32mila dosi di vaccino della Pfizer-BionTech (l'unico autorizzato finora in Europa). Da domani, secondo i calcoli, comincerà la campagna di vaccinazioni di massa, nell'ultimo giorno di questo terribile 2020. I vaccini erano attesi già ieri in Italia, ma all'ultimo si è reso necessario un rinvio. Le 32mila dosi dovranno essere ripartite fra i 27 hub vaccinali della Campania. Da domani dunque molte persone potranno dirsi al sicuro, le prime in Campania dopo le poche centinaia già vaccinate (Governatore De Luca incluso) nella simbolica giornata di domenica 27 dicembre.

Altre 32mila dosi arriveranno poi il 4 gennaio e, 24 ore dopo, inizieranno altre vaccinazioni. Queste fiale sono destinate a personale sanitario e sociosanitario di strutture pubbliche e private, autonomi, liberi professionisti, medici di famiglia, medici in formazione. Dovrebbero seguire poi personale dei laboratori, case di cura, farmacisti. Una platea che si stima essere di circa 135mila persone (da coprire con vari rifornimenti).