Reddito di cittadinanza alla camorra, maxi operazione della guardia di finanza

Perquisizioni e sequestri per 1 milione di euro tra Napoli e provincia: sono in corso da parte di 500 finanzieri

Perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro. L'operazione è partita alle prime ore dell'alba e vede impegnati 500 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata.

Le fiamme gialle sono in anzione in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana. I sequestri e le perquisizioni coinvolgono persone - tutte condannate per il reato di associazione di tipo mafioso - che avrebbero falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Ulteriori informazioni verranno diramate nel corso della mattinata.