Minacce ai Tribunali, Marisa Laurito: "Camorristi gente triste"

"Sono andata a mangiare al ristorante Cala la pasta di via Tribunali dopo le minacce che hanno subito i titolari nei giorni scorsi. Sono vicina a loro e al quartiere". Marisa Laurito, direttrice artistica del Teatro Trianon commenta i recenti episodi di criminalità. Il 15 maggio, a ora di cena, una motocicletta ha investito una donna che serviva ai tavoli del ristorante Cala la pasta. Non contenti, i due in sella al ciclomotore sono tornati con altre persone al seguito per minacciare i titolari in caso avessero deciso di denunciarli.

"Vorrei controlli a ogni angolo del centro - le parole della Laurito - Ai camorristi dico che la loro vita è veramente triste, come diceva Luciano De Crescenzo in Così parlo Bellavista".